Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Mustafa Karabulut Yarımada Gazetecilik Ödülleri, Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonla sahiplerini buldu. Royal Teos Otel’de gerçekleştirilen etkinlik, bölgenin basın tarihine ışık tutarken, gazetecilik mesleğine emek veren basın mensuplarını biraraya getirdi.

Geceye İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Güzelbahçe Belediye Başkanı ve Yarımadalar Birliği Başkanı Mustafa Günay, CHP, AK Parti, MHP, DEM Parti, Zafer Partisi ilçe başkanları ve yönetimleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Seferihisar ilçe protokolü ve İzmirli gazeteciler katıldı.

Tören, Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İnanç Karabulut’un açılış konuşmasıyla başladı. Karabulut, Seferihisar’ın ilk gazetecisi olan ve gazetecilik mesleğine 47 yılını adayan merhum Mustafa Karabulut’un, mesleki dayanışmaya ve bölgesine olan katkılarına dikkat çekerek, onun anısını yaşatmanın önemini vurguladı. Karabulut konuşmasında; “Hikayesi olan, kökü olan her şey güzel olur. Siyasi partilerin basın danışmanından imtiyaz sahibine, köşe yazarından belediyenin basın emekçisine 2019’da biraraya gelerek duayen gazeteci rahmetli Mustafa Karabulut öncülüğünde cemiyetimizi kurduk. Ve o kökü hep birlikte filizlendirdik…2019’da biraraya geldiğimizde önce ‘Etik Gazetecilik Manifestosu’nu yayınladık. Hepimiz evrensel gazetecilik ilkelerine uyacağımıza dair söz verdik’’ diyerek Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti’nin vizyonundan ve kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti.

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Törende konuşma yapan İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ise Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye sivil toplumunda benzeri olmayan bir yapı olduğunu dile getirerek yerel basının örgütlenmesinin değerini vurguladı, İletişim Başkanlığı olarak yerel gazetecilere desteklerini anlattı.

3 kategoride ödül

Bu yıl ikincisi düzenlenen Mustafa Karabulut Yarımada Gazetecilik Ödülleri’nde 3 kategoride ödül verildi. Büşra Çetinkaya, “Ot Festivali Çok Bozdu... Ziraat Odası Başkanı Anlattı: Reçeller BİM’den!” başlıklı haberiyle haber kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Alahattin Kanlıoğlu, “Mordoğan Denizle Buluşma Festivali” başlıklı fotoğrafıyla en iyi fotoğraf ödülünü kazandı.

Hüseyin Emre Gönüllü, “Seferihisar’da 3 Ayrı Noktada Çıkan Orman Yangını Söndürüldü” başlıklı fotoğrafıyla Yarımada’da yangınlar kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Duygu dolu anlar

Geceye katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel konuşmasında ölüm yıldönümü olan gazeteci Metin Göktepe’yi andı. Yakın zamanda Seferihisar’da şehit olan polis memuru Mehmet Tozun’u da anan Sengel, şehidin ailesine ve Seferihisar halkına başsağlığı diledi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise ‘‘Seferihisar’da, Yarımada’yı dert edinen, bu bölge için çalışan gazetecilerin bir dernek çatısı altında toplanması bizim için hem şans hem de büyük bir mutluluk. Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti’ne ev sahipliği yapmak, bölgemiz adına bizi gerçekten gururlandırıyor’’ diyerek yerel basının Yarımada için önemine vurgu yaptı.

Gecenin sonunda merhum gazeteci Mustafa Karabulut’un yakın dostu ve Önceki Dönem Milletvekili Atila Sertel’in Karabulut ile anılarını paylaştığı konuşması salonda duygu dolu anlar yaşattı.