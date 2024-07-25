Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda, Karantina Tünel çıkışından İnciraltı yönüne seyir halindeki bir araç arızalandı. Arızalı araç, en sağ şeride çekilmesine rağmen, bu durum trafik akışını önemli ölçüde olumsuz etkiledi. Bu nedenle, bulvar boyunca trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

Trafik sıkışıklığı, arızalı araç nedeniyle özellikle Konak Orduevi mevkiine kadar devam ediyor.

Yetkililer, bu güzergahı kullanacak sürücüler için dikkatli olmalarını ve olası trafik sıkışıklıklarına karşı hazırlıklı olmalarını bildirdi.