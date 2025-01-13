İzmir’in önemli ulaşım arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, Migros trafik ışıklarına yakın bir noktada meydana gelen araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İzmir Marina istikameti yönünde Migros trafik ışıkları yakınlarında bir aracın arızalanması sonucu trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Arızalanan araç nedeniyle, trafikteki yoğunluk Konak alt geçit mevkiine kadar uzanmış durumda.
Aracı yoldan çekme çalışmaları sürerken yetkililer, sürücülere alternatif güzergâhları kullanmaları için uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi