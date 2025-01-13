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Aracı yoldan çekme çalışmaları sürerken yetkililer, sürücülere alternatif güzergâhları kullanmaları için uyarıda bulundu.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İzmir Marina istikameti yönünde Migros trafik ışıkları yakınlarında bir aracın arızalanması sonucu trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Arızalanan araç nedeniyle, trafikteki yoğunluk Konak alt geçit mevkiine kadar uzanmış durumda.

İzmir’in önemli ulaşım arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, Migros trafik ışıklarına yakın bir noktada meydana gelen araç arıza sı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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