İzmir’in en yoğun güzergâhlarından biri olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, Küçükyalı Kavşağı'nda meydana gelen araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Küçükyalı Kavşağı'ndaki arızalı araç nedeniyle, bölgedeki trafik akışında aksamalar gözlemleniyor. Yolun merkez istikameti yönünde kısmi bir trafik yoğunluğu oluştu.

Sahil yolunun çeşitli noktalarından yönlendirmeler yapılırken, bölgedeki trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bölgeden geçecek sürücüler için alternatif güzergâhlar öneriliyor.