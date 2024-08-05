Kazanın etkileri ve trafik durumu

Kazanın etkisiyle bu noktadan geriye doğru 200 metre uzunluğunda bir trafik yoğunluğu oluştu. Yol kullanıcılarının alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri öneriliyor.

Güvenlik önlemleri ve çalışmalar

Olay yerine hızla intikal eden ekipler, güvenlik önlemlerini artırarak kazanın olduğu bölgedeki trafik akışını düzeltmek için çalışmalarına devam ediyor. Kaza yerindeki çalışmalar tamamlandığında trafiğin normalleşmesi bekleniyor.