Kara Harp Okulu’nun resmi mezuniyet töreninde geleneksel yeminlerini eden teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı sonrası başlayan tartışmalar sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını dile getiren teğmenlerin, bu ifadeleri nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldı.

Yazılı savunmalar tamamlandı

Teğmenlerin yazılı savunmaları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na iletilmiş durumda. Soruşturma kapsamında teğmenler, açıklamalarının yemin töreninin bir parçası olduğunu ve Atatürk’e bağlılıklarının doğal bir ifade biçimi olduğunu savundu.

Sözlü savunmalar 16 Ocak’ta

Haklarındaki soruşturmanın devam ettiği teğmenlerin sözlü savunmaları, 16 Ocak saat 14.00’te Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) alınacak. Savunmaların ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir karar vermesi bekleniyor.

Siyasi tepkiler ve tartışmalar

Teğmenler, özellikle sosyal medyada AKP ve bazı gruplar tarafından hedef gösterildi. Öte yandan, ilk etapta teğmenlere sahip çıkan MHP, lider Devlet Bahçeli’nin açıklamaları sonrası farklı bir tutum sergiledi. Bahçeli’nin teğmenlere yönelik tepkisi, siyasi tartışmaların odağında yer aldı.