EÜ Konservatuvar Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen söyleşide, EÜ DTMK Türk Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Levent Uslu moderatörlük yaptı. Etkinliğe EÜ DTMK Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Keser’den genç müzisyenlere tavsiyeler

59 yıllık sahne deneyimi olan Mustafa Keser, öğrencilerle müzik sektöründeki deneyimlerini paylaştı ve genç konservatuvar öğrencilerine önemli tavsiyelerde bulundu.

"Başarı için çalışmak şart" Keser, başarıya giden yolda çalışmanın önemini vurgulayarak, "Başarılı olabilmeniz için çok çalışmanız gerekiyor. Gençlik yıllarımda öğrendiğim bir söz var: ‘Başarı için ömürlerinin bir bölümünü bedel olarak ödemeyenler, başarısızlığının bedelini bir ömür boyu öderler.’ Bu sözü her programda ve aklıma geldiğinde dile getiriyorum," dedi.

"Mutlaka sahneye çıkın"

"Sahne tecrübesinin önemi" Sanatçı, öğrencilere sahne tecrübesinin değerini anlattı: "Piyasadaki müzisyenlerle mümkün olduğu kadar çok sahne almaya çalışın. Buradaki eğitiminizden sonra sahneyi ihmal etmeyin çünkü sahnede tecrübe edilmeyen çalışmalarınız teoride kalır. Öğrendiğim birçok şeyi sahnede yaşayarak öğrendim. Sahne tecrübesi sizlere çok şey kazandırır. Sahnede şovunuzu eksik etmeyin. Samimiyet her zaman karşılık bulur. Neyseniz o olun, olmaya çalışmayın."

Teşekkür belgesi takdimi

Söyleşi sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Keser ve etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Öğretim Görevlisi Levent Uslu’ya, EÜ DTMK Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey tarafından "Teşekkür Belgesi" takdim edildi.

Bu tür etkinlikler, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’nın öğrencilerine müzik sektörü hakkında bilgi edinme ve deneyimlerini artırma fırsatı sunuyor. Mustafa Keser'in söyleşisi de öğrenciler için ilham verici ve öğretici bir buluşma oldu.