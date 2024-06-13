Dün İzmir'e gelerek yönetimle masaya oturan 65 yaşındaki tecrübeli teknik adamla her konuda anlaşma sağlandı.

Futbol bilgisi, görüşleri ve Karşıyaka ile ilgili planlarıyla yönetimi etkileyen Akçay, bugün sözleşmeye imza atarak göreve başlayacak.

Uzun vadeli hedef

Karşıyaka yönetimi, Akçay'ı transfer ederek uzun vadeli bir çalışma planı yapmayı hedefliyor. Kariyerinde Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nde görev alan Akçay, 111 maça çıktı.

Başarılı geçmiş

2017 yılında Konyaspor'u çalıştırırken Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanan Akçay, Trabzonspor ve Osmanlıspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta da yenilgi almadı.