Türkiye’nin pop müzik sahnesinin önde gelen isimlerinden Mustafa Sandal, “An Epic Symphony” projesi kapsamında 5 Eylül 2024 Perşembe günü Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir konser verecek.

Events Across Turkey’in kült haline gelen etkinliği “An Epic Symphony” ile müzikseverlerle buluşacak olan Sandal, TULUĞ TIRPAN ve ÖZGÜR SEVİNÇ’in yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde sahne alacak. Konserde, popüler şarkıları orkestra ve koro ile yeniden yorumlanacak.