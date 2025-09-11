Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İzmir konserinde sahnede yaşanan teknik aksaklık nedeniyle reji görevlisine sinirlenen Mustafa Sandal, genç çalışana sert ifadeler kullanmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda Sandal’ın, sahnedeki ekranı yöneten Batuhan adlı çalışana “Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin” sözlerini söylediği görülmüştü.

Bursa Konserinde Samimi Özür

Olayın ardından ünlü şarkıcı, Bursa’daki konserinde izleyicilerin önünde özür dileme kararı aldı. Sandal, Batuhan’dan tüm izleyiciler önünde özür dileyerek, “Biz de insanız, bazen yanlış yapabiliyoruz. İlk defa Batuhan kardeşime denk geldi, yakışmayacak bir şey söyledim ve gönlünü kırdım. Motivasyonunu düşürdüğüm için üzgünüm. Hepinizin huzurunda özür diliyorum” dedi.

Sandal’ın Açıklamaları

Sahne performansına devam eden Mustafa Sandal, “3 binden fazla konser verdim, orkestrama ve ekibime olan ağabeyliğimi herkes bilir. Ama biz de insanız, bazen canımız sıkılabiliyor. Gönlünü kırdığım için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının samimi özrü, konser alanındaki izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı ve olay sosyal medyada geniş yankı buldu.