Türk müzik sahnesinin iki önemli ismi, An Epic Symphony ve Mustafa Sandal, 5 Eylül 2024 Perşembe akşamı Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Konser saat 21:00'de başlayacak ve her iki sanatçının da güçlü performanslarıyla dolu bir geceye ev sahipliği yapacak.

An Epic Symphony, orkestral düzenlemeleri ve geniş repertuarıyla dikkat çekerken, Mustafa Sandal ise pop müzik dünyasının unutulmaz hitleriyle dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Bu özel konser, müzikseverlere hem klasik hem de modern tınıların bir arada sunulduğu etkileyici bir deneyim vaat ediyor.