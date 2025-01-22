Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da bir lokantada yemek yerken, “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü isimler de tepkilerini dile getirdi.

Mustafa Sandal’dan çarpıcı mesaj

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından Ümit Özdağ’a destek verdi. Özdağ’ın bir fotoğrafını paylaşan Sandal, şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış hatırlamıyorsam; toplumda ciddi karşılığı olan bir lidere yapılan adaletsizce tutumlar, sonunda büyük bir kahraman yaratmasıyla sona eriyor! Geçmiş olsun kahraman."

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Sandal’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Pek çok kullanıcı Sandal’ın sözlerine destek verirken, bazıları da eleştirilerini dile getirdi.