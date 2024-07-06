Türkiye, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Mustafa Sarıgül'ün uçakta yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maç için Almanya'ya gitti. Berlin Olimpiyat Stadı'nda bu akşam saat 22:00'de başlayacak kritik karşılaşmayı yerinde takip etmek isteyen Sarıgül, uçakta çektiği bir videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sarıgül, videoda Türkiye'nin kazanacağına olan inancını vurgulayarak, "Yenileceğimizi düşünen varsa uçaktan insin" ifadesini kullandı. Bu açıklamasıyla, maça olan inancını ve takımına duyduğu güveni gözler önüne serdi.

"Böyle bir soru yok"

Uçakta bir gazeteci tarafından yöneltilen "Yenilirsek hangi takımı destekliyorsunuz?" sorusuna ise Sarıgül oldukça sert bir yanıt verdi. "Böyle bir soruyu sorulmamış kabul ediyorum. Yenileceğimizi düşünen varsa uçaktan aşağı insin sen de dahil olmak üzere. Böyle bir soru yok" diyerek, takımın moral ve motivasyonunun yüksek tutulması gerektiğine dikkat çekti.

EURO 2024 çeyrek final heyecanı

Türkiye, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan bu önemli maç, saat 22:00'de başlayacak