EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Başpehlivan Mustafa Taş, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanıp sevincini sahada sevdikleriyle yaşamak istiyor.



661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl organizasyona hazırlık sürecinde sakatlık yaşadığını aktardı.

Mustafa Taş, "Kumluca Güreşleri'nden sonra bir talihsizlik oldu. Güreşlerden bir hafta sonra ameliyat oldum ve çalışmalarıma bir ay ara vermiştim ancak doktorlarımız sayesinde kısa sürede sağlığıma kavuştum. Elimde bir kırık oluşmuştu, platin taktılar elime. Şu an bir sıkıntım yok. Antrenmanlarımı yaptım ve çok iyi bir sezon geçirdim." ifadelerini kullandı.





- "Diğer güreşler, Kırkpınar'ın provasıdır"

Başpehlivan Mustafa Taş, Kırkpınar'da altın kemer almak için mücadele edeceğini vurguladı.

Kırkpınar'ın yağlı güreşin olimpiyatı olduğunu ifade eden Mustafa Taş, "Kırkpınar, tüm pehlivanlar için yağlı güreşin zirvesi. Pehlivanlar, Kırkpınar'da seviyesini belirliyor. 663 yıllık bir geçmişi var, dualı bir sahaya çıkıp güreş tutuyoruz. Tüm pehlivanların hayali er meydanında güreşmek ve başpehlivan olmaktır. İnşallah bana tekrardan altın kemeri takmak nasip olur. Özel bir yer Kırkpınar, diğer güreşler buranın provasıdır." diye konuştu.







- "Altın kemeri kazanırsam sevdiklerime ve beni destekleyenlere adayacağım"







Mustafa Taş, altın kemeri kazanmak, kemerin ebedi sahibi olabilmek için seri başlatmak istediğini anlattı.

Altın kemeri almak için güreşeceğini vurgulayan Mustafa Taş, "Tüm başpehlivanların istediği şey, Kırkpınar'da altın kemer alıp hep beraber sevdikleriyle hamama yürümektir. İçimde ukde kalan şey bu. İnşallah bu yıl altın kemer alıp sevdiklerimle beraber hamama yürümek ve Türk bayrağını göndere çekmek nasip olur. Altın kemeri kazanırsam tüm sevdiklerime ve beni destekleyenlere adayacağım." değerlendirmesinde bulundu.