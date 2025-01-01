Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, GMG Kastamonuspor için başlatılan bağış kampanyasına 100 bin lira bağış yaparak destek oldu. Takımın şampiyon olabilmesi için katkı çağrısı yapan Topaloğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bizi uzaylılardan istemek durumunda bırakmayın” diyerek esprili bir dil kullandı.

“Damlaya damlaya göl olur”

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kastamonuspor’a destek vermek amacıyla başlatılan kampanyaya katılan Mustafa Topaloğlu, “Kastamonu'ya her türlü katkıyı sunmak bizim görevimizdir. Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemezse, mecbur kalırsam uzaydan isterim, uzaylılar gönderirler” dedi.