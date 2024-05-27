Mustafakemalpaşa’nın en gözde turizm destinasyonlarından biri olan Suuçtu Şelalesi’ne gelen ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri, haftanın yedi günü hizmet veriyor. İlçe merkezine 12 km uzaklıkta, Muradiyesarnıç Mahallesi içerisinde yer alan tesis, TANAP ve Mustafakemalpaşa Belediyesi işbirliği ile ilçeye kazandırıldı.

BURSA (İGFA) - Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri, doğayla iç içe bir dinlenme alanı sunmanın yanı sıra ziyaretçilere çeşitli aktiviteler de sunuyor. Tesis içerisinde macera parkuru, okçuluk alanı, yerel ürünler pazarı, çocuk trafik eğitim parkuru, midilli binme alanı, kahvaltı-ızgara salonu ve çocuk kütüphanesi bulunuyor. Bu yönüyle özellikle yaz aylarının vazgeçilmez alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Suuçtu Şelalesi yolu üzerinde yer alan Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri, eşsiz doğal güzellikleri ve sunduğu imkanlarla sadece Mustafakemalpaşa’dan değil, dışarıdan gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Doğa ile baş başa kalmak, çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler için ideal bir dinlenme noktası olan tesis, her geçen gün artan popülaritesi ile dikkat çekiyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve ziyaretçilerine kaliteli hizmet sunmak adına çalışmalarını sürdürürken, Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri de bu vizyonun önemli bir parçası olarak hizmet vermeye devam ediyor.