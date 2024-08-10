Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı işletmelerden alışveriş yaptıktan sonra IBAN yoluyla ödeme yapma bahanesiyle telefon şifresi ve internet bankacılığı bilgilerini ele geçirdikleri işletmecilerin banka hesaplarını boşaltan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin daha önceden benzer konulardan 14 farklı ilde haklarında 28 kez işlem yapılmış olan Onur E. (26), Ozan E. (19) ve Yunus Ç. (21) olduğu tespit edildi. Kullandıkları araçla birlikte yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 26 bin 700 TL para, 12 adet bankamatik kartı ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Açıktan hırsızlık" suçlarından gözaltına alınan 3 zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.