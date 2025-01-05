Kamuoyunda “beşli çete” diye anılan ve AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Kalyon, Kolin, Cengiz ve Limak şirketlerin işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu’nda araç geçiş sayısı 1 Ocak 2025 itibarıyla 136 milyon adet artırıldı. Hazine’nin şirketlere garanti ettiği araç geçiş sayısı 344 milyon adede çıkmış oldu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Yüzde 65 oranında örtülü zam yapılmış oldu” dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, CHP’li Yavuzyılmaz, söz konusu artışla ilgili olarak “Tutturulması neredeyse imkânsız olan bu araç sayısının faturası yine vatandaşa çıkacak. Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 22 kez geçse bile 2025 yılı için garanti edilen toplam araç geçiş sayısı tutturulamıyor. Bunun adı soygundur” tepkisini gösterdi.

Avrupa ve Anadolu Otoyolu toplamında ilk sözleşmede garanti edilen yıllık araç sayısı 208 milyon 50 bin adet olurken, 2025 yılı için yeniden belirlenen garanti araç sayısı: 344 milyon 786 bin 665 adete çıktı. İlave edilen garanti araç sayısı 136 milyon 736 bin 665 olurken; 2025 yılı için Hazinenin şirketlere garanti ettiği araç sayısındaki artış oranı yüzde 65 olarak hesaplandı.

AK Parti yine bir kurnazlıkla, Kuzey Marmara Otoyolu’na %65 oranında örtülü zam yaptı❗️



1 Ocak 2025 itibariyle⬇️



Kuzey Marmara Otoyolu’nda araç geçiş ücretleri artırılmamış olsa da,



Hazinenin otoyolu işleten KALYON, KOLİN, CENGİZ, LİMAK’a garanti ettiği araç geçiş sayısını… pic.twitter.com/PQzTKD4J9W — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) January 3, 2025