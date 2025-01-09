16 yaşında Almanya’dan Bursa’ya taşınan Fatma Dora, 11 yıl önce bir araç almak için iş hayatına adım atma kararı aldı. Çocuklarını okula götürürken yaşadığı zorluklar nedeniyle bir araç almayı hedefleyen Dora, KOSGEB desteğiyle en iyi bildiği işi yapmaya karar verdi: Yemek pişirmek.

Ev yemeklerinden kendi iş yerine

2014’te evinin mutfağında sipariş üzerine yemek yapmaya başlayan Dora, artan talepler üzerine 2015 yılında kendi iş yerini açtı. Şu an 16 çalışanıyla 800 kişilik yemek hazırlayan Dora, toplu yemeklerde bile kişiye özel seçenekler sunarak fark yaratıyor.

Başarıya giden yol: "En iyi bildiğiniz işi yapın"

KOSGEB kursunda duyduğu bir cümle, Dora’nın hayatında dönüm noktası oldu: "En iyi bildiğiniz işi yaparak para kazanabilirsiniz." Bu sözle kararını veren Dora, ev yemekleri konseptinden ödün vermeyerek büyümeyi başardı.

"Bir Araç Yeter" derken iş insanı oldu

Başlangıçta hedefinin sadece bir araç almak olduğunu söyleyen Dora, bugün çalışanlarıyla birlikte büyüyen bir işletme sahibi. "Çalışanlarım arasında ev ve araç sahibi olanlar var" diyen Dora, başarının ekip çalışmasından geçtiğini vurguluyor.

Ev hanımlarına destek ve dayanışma

Ekibindeki tüm çalışanların ev hanımı olduğunu belirten Dora, “Evde yaptıkları reçeteleri iş yerimizde uyguluyoruz. Çizgimizi bozmadan, ev usulü yemek yapıyoruz” dedi. Dora, kadınların iş hayatında birbirini destekleyerek daha güçlü olabileceğine inanıyor.

Kişiye özel yemek hizmeti

Dora’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, toplu yemeklerde bile kişiye özel menüler hazırlaması. Vejetaryen, zeytinyağlı ya da et ağırlıklı seçenekler sunarak, çalışanların ihtiyaçlarına öncelik tanıyor.