Mutfaklar, yemek yaparken ve temizlikte sıkça başvurduğumuz havlular, sandığımız kadar masum olmayabilir. Yeni yapılan bir araştırma, mutfak havlularında bulunan tehlikeli bakterilerin sağlık risklerini artırabileceğini ortaya koydu. İşte mutfak havlularının sağlık üzerindeki bu olumsuz etkileri hakkında bilmeniz gerekenler.

Mutfak havlularının sakladığı tehlikeler

Mutfakta sıkça kullandığımız havlular, elleri, bulaşıkları ve tezgahı kurulamamızda önemli bir rol oynar. Ancak, yapılan bir araştırma, mutfak havlularının gıda zehirlenmesine neden olabilecek bakteriler taşıdığını gösterdi. Mauritius Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, havluların bakteriyel kontaminasyon riski taşıdığı saptandı.

Bakteri yükü ve sağlık riskleri

Araştırmalar, her 100 mutfak havlusundan 49'unun bakteri taşıdığını ortaya koydu. Özellikle, mutfak havlularında Escherichia coli gibi koliform bakteriler ve enterokok bakterileri bulunabiliyor. Ayrıca, %14,3 oranında staphylococcus aureus gibi zararlı bakteriler de tespit edildi. Bu bakteriler, özellikle çocuklu ve et tüketimi yüksek ailelerde sağlık risklerini artırabiliyor.

Uzmanlardan önemli uyarılar

Uzmanlar, mutfakta kullanılan havluların düzenli olarak değiştirilmesini ve her kullanım sonrasında iyice kurutulmasını öneriyor. Tek bir havlu ile elleri, bulaşıkları ve mutfak yüzeylerini kurulamak, bu bakterilerin yayılmasına neden olabilir. Ayrıca, havluların her gün değiştirilmesi, sağlık risklerini azaltmada önemli bir adım olarak görülüyor.