Mutfakta yapılan hatalar, gıda güvenliği konusunda ciddi riskler oluşturabilir. İşte Cornell Üniversitesi'nden Gıda Bilimi Profesörü Robert Gravani'nin paylaştığı en sık yapılan hatalar ve uzman önerileri:

Ellerinizi Yıkayın: Mutfakta çalışmaya başlamadan önce ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabunla yıkayın. Bu, gıda kirliliği kaynaklı hastalıkların önlenmesinde temel bir adımdır.

Çiğ Et Yıkanmaz: Çiğ eti yıkamak yerine, pişirmeden önce iyi şekilde pişirin. Çünkü çiğ etteki bakteriler, iyi pişirildiğinde ölür.

Sebzeleri ve Meyveleri İyi Yıkayın: Sebzeleri ve meyveleri iyice yıkamak, üzerlerindeki bakterilerin ve kirin temizlenmesini sağlar. Sabun kullanmayın ve yıkandıktan sonra kurulayın.

Pişirme Aletlerini Değiştirin: Özellikle çiğ et ve deniz ürünleri pişirirken, pişirme aletlerini sık sık değiştirin veya yıkayın. Bu, bakteri kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçebilir.

Baharat Kullanımına Dikkat Edin: Çiğ gıdaları keserken üzerine baharat koymak, baharat kutularına bakteri bulaşmasına yol açabilir. Baharat kaplarını her kullanımdan sonra yıkayın.

Pişmiş Etin Piştiğini Kontrol Edin: Etin veya deniz ürünlerinin piştiğini göz kararıyla anlamak doğru değildir. Mutfak termometresi kullanarak pişmişliği kontrol edin.

Pişmiş Gıdaları Buzdolabına Koyun: Pişmiş yiyecekleri en fazla 2 saat içinde buzdolabına koyun. 2 saatten uzun süre dışarıda bekletmek bakteri oluşumuna yol açabilir.

Yiyeceklerin Bekleme Süresine Dikkat Edin: Pişmiş yiyecekler, buzdolabında 4 günden uzun süre bekletilmemelidir. Yiyeceklerin üstüne tarih yazarak takibini yapın.

Gıda İntoleransına Dikkat Edin: Bazı insanlar, az pişmiş et veya eski yiyeceklerden kaynaklı zehirlenmelere daha duyarlı olabilir. Özellikle risk grubundaki kişilerin dikkatli olması önemlidir.

Mutfakta yapılan bu hataları önlemek, gıda güvenliği ve sağlığı açısından önemlidir. Herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yemek pişirmesi için bu kurallara uyması önemlidir.