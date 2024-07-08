Kayseri Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Mutfaktan Sofraya Uzanan Maharetli Eller Avrupa Stajında" adlı projeleri kapsamında Fransa’nın Troyes şehrinde bir ay süren stajlarını başarıyla tamamlayarak yurda döndüler. Öğrenciler, staj süresince hem mesleki hem de kültürel anlamda büyük kazanımlar elde etti. Fransız mutfağının inceliklerini öğrenen öğrenciler, Fransız yemekleri soslar, tatlılar, kruvasan yapımı ve servis hizmetleri konularında deneyim kazandılar. Ayrıca hafta sonları, Fransa’nın tarihi ve kültürel yapısını gezerek inceleme fırsatı buldular.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Okul Müdürü Ahmet Hakan ALKAN, projenin başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Sekiz öğrencimiz ve iki refakatçi öğretmenimiz, projeyi başarıyla tamamlayarak sağlıklı bir şekilde yurda döndüler. Öğrencilerimizin mesleki anlamda büyük deneyimler elde ettiğine inanıyorum. Umarım bu deneyimler, ileride mesleklerini icra ederken kendilerine büyük faydalar sağlayacaktır," dedi.

Proje Koordinatörü Fuat AYDIN ise yaptığı açıklamada, "Sekiz öğrencimiz, Fransa’nın Troyes şehrinde dört ayrı işletmede ikişer kişi olarak bir ay süresince staj eğitimi aldılar. Bu proje, ulusal ajansın bu yılın çağrı döneminde Kayseri’de kabul edilen tek KA1 projesidir. Öğrencilerimizin ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeleri bizler için gurur kaynağı olmuştur," ifadelerini kullandı.

Staj eğitimine katılan öğrencilerden Rabia SARIKAYA ise duygularını şu şekilde dile getirdi: "Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Mesleki anlamda kendimizi geliştirme fırsatı yakalarken, Avrupa kültürünü tanıma, farklı yaşayışları gözlemleme ve dil anlamında gelişim gösterme şansı bulduk. Bu fırsatı bize sundukları için Türkiye Ulusal Ajansı'na, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Hayatımız boyunca unutamayacağımız anılar biriktirme fırsatı bulduk."