İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında İzmir Körfezi'ni keşfetmek isteyenlere yönelik heyecan verici bir etkinlik düzenliyor. Tarihi Bergama Vapuru ile düzenlenecek bu özel tur, şehrin simgelerini ve zengin doğal yaşamını keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bergama Vapuru ile Körfez Turu, şehrin sembollerinden biri olan tarihi vapur ile yapılacak. Tur, 16 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerinde saat 19.00 ile 21.00 arasında gerçekleştirilecek. Tur süresince profesyonel rehberler eşliğinde, İzmir Körfezi'nin eşsiz manzaralarını ve zengin tarihini keşfetmek mümkün olacak.

Konak İskelesi'nden başlayacak olan tur, Pasaport, Alsancak, Liman, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Üçkuyular, Göztepe ve Karataş gibi İzmir'in önemli noktalarını denizden görmeyi sağlayacak. Tur sonunda katılımcılar yeniden Konak İskelesi'ne dönecekler.

Tur sırasında, Kemeraltı Çarşısı, Konak Atatürk Meydanı, Saat Kulesi, Vilayet Konağı, Kordon, Eski ve Yeni Liman, Yeşilova Höyüğü, Tepekule, Tersane gibi tarihi ve doğal güzellikleri tanıtan bilgiler paylaşılacak. Ayrıca Körfez'de yaşayan kuşlar, balıklar ve diğer canlılar hakkında da detaylı bilgiler verilecek.

Tur için biletler izdogaturizm.com adresinden satın alınabileceği gibi, detaylı bilgi için 531 932 09 93 numaralı telefondan da iletişime geçilebiliyor.