Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilk 100 günlük hizmet sürecinde seçim vaatlerini peş peşe hayata geçirerek Konaklıların yüzünü güldürdü. Bu süreçte özellikle emeklilere yönelik "Mutluluk Kahvesi", iş istihdamına yönelik "İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi" ve sağlık hizmetlerinde "Psikososyal Destek Merkezi" gibi projeler hayata geçirildi. Kentsel dönüşüm ve doğalgaz çalışmaları da hızla başladı. Başkan Mutlu, "Adil Kent, Eşit Yurttaş" ilkesiyle hizmetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Kentsel dönüşüm ve doğalgaz hamlesi

Başkan Mutlu, Konak'ın en büyük sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm ve doğalgaz çalışmalarına da hız verdi. Gültepe, Gürçeşme ve Beştepeler bölgelerinde kentsel dönüşüm parselasyon aşamasına geçti. Başkan Mutlu, doğalgaz konusunda da Konaklıların taleplerini karşılamak için gerekli adımları attı.

Emeklilere sosyal alanlar, iş arayanlara fırsatlar

İlk 100 günde, "İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi" ile iş arayanlara büyük bir fırsat sunuldu. Ayrıca, emeklilerin sosyal yaşamına katkı sağlayan "Mutluluk Kahvesi" açıldı. Sağlık hizmetlerinde ise "Psikososyal Destek Merkezi" büyük ilgi gördü.

Temizlikte seferberlik

Konak'ta temizlik çalışmaları kapsamında 100 günde 60 bin tona yakın evsel atık toplandı. 128 adreste yer yıkama ve temizlik çalışması yapıldı. Ayrıca, sivrisinek ve karasinek gibi zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları yürütüldü. Kaldırım işgali ve gürültü kirliliği gibi sorunlar da çözüme kavuşturuldu.

Sosyal dayanışma arttı

Konak Belediyesi, bayram dönemlerinde yaklaşık 2 bin kişiye yeni kıyafetler, 300 haneye ise bayram sofraları kurarak sosyal dayanışmayı artırdı. Ev eşyalarını değiştiren vatandaşların kullanılabilir durumda olan eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kadın ve çocuklara yönelik sosyal projeler

Kadınlara yönelik meslek, hobi ve kişisel gelişim kurslarına verilen önem arttı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekildi ve bu konuda etkinlikler düzenlendi. Çocuklar için yeni oyun alanları oluşturuldu ve "Mutlu Çocuklar Sokağı" projesi hayata geçirildi.

Yenilenen araçlarla etkin hizmet

Konak Belediyesi, yeni araç alımları ve modern hizmetlerle daha etkin bir çalışma ortamı sağladı. Katılımcı yönetim anlayışıyla stratejik planlama süreci başlatıldı ve mahalle muhtarlarıyla toplantılar düzenlendi.