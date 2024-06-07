Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bu çalışmaları, Konak'ta sosyal adaleti, eşitliği ve katılımı teşvik eden bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdi. Kadınlar ve engelli bireyler için sağlanan destekler, toplumun her kesimine dokunarak Konak’ı daha yaşanabilir, adil ve kapsayıcı bir kent haline getirdi. Başkan Mutlu’nun liderliği altında, Konak’ta kimsenin kendini ötekileştirilmiş hissetmediği, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir yaşam ortamı oluşturuldu.

Psikososyal Destek Merkezi

Konak Belediyesi, psikolojik destek hizmetlerini ücretsiz sunacak olan Psikososyal Destek Merkezi'ni açtı. Başkan Mutlu, merkezin sağlık alanındaki önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, ekonomik kriz ve işsizlik gibi sorunlarla mücadelede yardımcı olacaklarını ifade etti.

Psikososyal Destek Merkezi'nde psikologlar tarafından bireysel psikoterapi, çift terapisi, cinsel terapi ve travma terapisi gibi hizmetler verilecek. Ayrıca, sosyal hizmetler alanında da destek sağlanacak ve ihtiyaca göre ev ziyaretleri, gıda ve eşya yardımı gibi destekler sunulacak.

Randevu için başvurular başladı

Merkezden randevu almak için (0232) 484 22 91 numaralı telefondan başvuru yapmak mümkün. Randevular, mesai saatleri içinde alınacak ve saatlik olarak planlanacak. Konaklılara sunulan bu hizmetin, kentteki sosyal sorunlara çözüm bulmada önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Engelsiz servis ile engelleri kaldırıyor

Konak Belediyesi, engelli bireylerin sağlık kuruluşlarına ücretsiz ulaşımını sağlayan 'Engelsiz Servis' hizmetini her gün sürdürüyor. Özel tasarlanmış araç, tekerlekli sandalye kullanan bireylerin rahatça seyahat etmesini sağlarken, randevusu olan vatandaşları kapısından alıp sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor.

Engelsiz Servis, Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteriyor. Tekerlekli sandalye kullanan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan araç, asansör sistemine sahip olmasıyla engellilere kolaylık sağlıyor. Hafta içi her gün hizmet veren Engelsiz Servis, sağlık kuruluşlarına ulaşımı kolaylaştırıyor.

Randevu almak kolay

Engelsiz Servis'ten faydalanmak isteyen Konaklılar, bilgi ve randevu için (0232) 484 22 91 numaralı telefonu arayabiliyorlar. Bu hizmetten yararlanan vatandaşlar, tedavileri bitince tekrar evlerine ulaşım için de aynı servisten faydalanabiliyorlar.

Kaan Erol gibi yüzde 98 engelli bireyler de Engelsiz Servis'in sunduğu imkânlardan yararlanıyor. Erol, servis sayesinde düzenli sağlık kontrollerini yapabiliyor ve evine rahatça dönebiliyor. Engelsiz Servis, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırarak büyük bir dertten kurtarıyor.

Konak’ta kadın emeği sergisi

Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan kadınların el emeği ürünleri, El Emeği Yıl Sonu Sergisi'nde sergilendi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir sesle yer alacağını belirtti.

Konak Belediyesi ve Konak İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen meslek ve hobi kurslarından mezun olan kadınların eserleri, Sanathane’de düzenlenen El Emeği Yıl Sonu Sergisi’nde sergilendi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Akpınar, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşen açılışta, kadın emeğinin görünürlüğü ve önemi vurgulandı.

Kadın emeği görünür oluyor

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, açılış konuşmasında kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımının önemini belirtti. “Kadın emeğinin değerini bilmek ve görünür kılmak için çalışıyoruz. Kadınların ekonomik gücünü artırarak toplumsal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak, yeni dönemdeki hedefimiz. Bu çalışmaların devamını sağlayarak daha fazla kurs açmayı planlıyoruz” dedi.

Kadınların üretimi gelire dönüşüyor

Hazır Giyim Atölyesi Projesi’nin sertifika töreninde konuşan Başkan Mutlu, kadınların ekonomik bağımsızlık kazanacağı yeni bir model oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Atölye, kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak ve düzenli gelir elde etmelerini sağlayacak.

Konak Belediyesi’nin Toros Sosyal Tesisi bünyesinde faaliyet gösteren Hazır Giyim Atölyesi Projesi’nin ilk kursiyerleri sertifikalarını aldı. Törende, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İzmir Ofisi Müdürü Pınar Genç Akçakaya, Ege Deniz Tekstil A.Ş İnsan Kaynakları Yöneticisi Selim Pilavcı ve MTK Site Müdürü Sabahattin Özusta hazır bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından finanse edilen projede 32 kursiyer mezun oldu.

Konak'ta kadın gücünün yeni adresi

Başkan Mutlu, konuşmasında kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir sesle yer almalarını hedeflediklerini vurguladı. “Bu atölyeyi, Konak Belediyesi’nin personel kıyafetleri başta olmak üzere, diğer belediyelere de hizmet veren ve kadınlara düzenli gelir sağlayan bir modele dönüştürmek istiyoruz. Bu proje, kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak bir istihdam olanağı sunuyor” dedi.

Kurs eğitmeni Fatma Kip Kereci, kursiyerlerin büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, “Hiçbir dikiş bilgisi olmadan başlayan kursiyerlerimiz, kurs sonunda tüm kıyafetleri kendileri diktiler” dedi. Kursiyer Mercan Yiğittürk, öğrendiklerinin kariyerlerine katkı sağlayacağını ifade ederek teşekkür etti.

Anneler Günü’nde şehit annesine ziyaret

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 1995 yılında Tunceli’de şehit düşen Topçu Astsubay Çavuş Mustafa Ömür Cebeci’nin annesi Nurdan Cebeci’yi Anneler Günü’nde evinde ziyaret etti.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Anneler Günü vesilesiyle şehit annesi Nurdan Cebeci’ye anlamlı bir ziyarette bulundu. 1995 yılında Tunceli’de şehit düşen Topçu Astsubay Çavuş Mustafa Ömür Cebeci’nin annesi olan Nurdan Cebeci, Başkan Mutlu’nun ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.

"Her zaman yanlarındayız"

Başkan Mutlu, şehit annesi Nurdan Cebeci’ye çiçek takdim ederek Anneler Günü’nü kutladı ve uzun uzun sohbet etti. Mutlu, “Biz de şehit annelerinin birer çocuğuyuz. Anneler Günü’nde onların yanlarında olduğumuzu göstermek, biraz dertleşmek istedik. Şehit Topçu Astsubay Çavuş Mustafa Ömür Cebeci’nin nezdinde kıymetli şehit annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ellerinden öpüyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Nurdan Cebeci, Başkan Mutlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaretinizden dolayı çok mutlu oldum. Böyle anlamlı bir günde bizi unutmadığınız ve kapımızı çaldığınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Engelliler haftası’na dansla dikkat çekildi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde, engellilerin kent olanaklarından eşit şekilde yararlanmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti ve “Konak’ta hiç kimsenin kendini öteki hissetmeyeceği bir hayatı biçimlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ve Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ege Kent Konseyleri Birliği ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği Başkanı Hürriyet İyidoğan, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, Kent Konseyi bileşenleri, dernek ve federasyon yöneticileri, Kent Konseyleri Engelli Meclisleri temsilcileri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri ve muhtarlar katıldı.

"Eşit ve adil bir kent için çalışıyoruz"

Etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, adil ve eşit bir kent oluşturma hedeflerini vurguladı. Şöyle konuştu:

“Eşit yurttaşlar olarak yaşayacağımızı söylediğimiz Konak’ta, hiç kimsenin kendini öteki ya da farklı hissetmediği bir hayatı biçimlendirmeye çalışıyoruz. Bugün de farkında olmak istiyoruz. Engelliler aramızda, engellilerimiz var. Onların bu yaşamın, bu kentin her olanağından eşit şekilde yararlanmasını sağlamak için buradayız. Sokağa rahatça çıkabildikleri, kendilerini dışlanmadan, mutlu hissedebildikleri; kentin bütün etkinliklerinden, iş hayatından, sosyal hayatından adil ve eşit yararlanabildikleri bir kent özlemiyle yola çıktık. Bu bir farkındalık günü. Zaten buradaki dostlarımız farkında ama bu farkındalığı bütün Konak’a, bütün İzmir’e yaymak için etkinliklerimizin gücünü, sesini büyütmek, artırmak ve daha fazla duyurmak için hepimize çok görev düşüyor. Bugünü böyle bir görevi almış olarak kabul edelim istiyorum.”

Kadınlara eğitim ve kanser taraması

Konak Belediyesi, kadınlarda yaygın olarak görülen meme ve rahim ağzı kanserine karşı başlattığı tarama seferberliğini sürdürüyor. Semt merkezleri aracılığı ile Konaklı kadınlar, KETEM’e ücretsiz servislerle mamografi ve smear testi taramasına götürülüyor. Öncesinde ise semt merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim seminerleriyle bilgilendiriliyor.

Konak Belediyesi, kadınlarda yaygın olarak görülen meme ve rahim ağzı kanserine karşı başlattığı tarama seferberliğini aralıksız sürdürüyor. “Erken teşhis hayat kurtarır” sloganı ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğinde yürütülen çalışmada, ilçe sınırlarında ikamet eden kadınlar, ücretsiz servislerle mamografi ve smear testi taramasına götürülüyor. Kadınlar taramaya götürülmeden önce ise semt merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim seminerleriyle bilgilendiriliyor.

Erken teşhisin önemi vurgulanıyor

Zeytinlik Semt Merkezi’nde düzenlenen son eğitim seminerine katılan ve tarama yaptırmak isteyen 30 yaş üstü kadınlar, KETEM’e götürülerek mamografileri çekildi ve ardından rahim ağzı kanseri için smear testleri yapıldı. Taramaya katılan kadınlar, kendilerine sağlanan hizmetten dolayı Konak Belediyesi’ne teşekkür ederek tüm kadınlara bu hizmetten faydalanmalarını tavsiye etti.

Halk sağlığını önceleyen çalışmalar ve iş birliklerini arttırarak sürdüreceklerini ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kanserde erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ücretsiz taramalarımıza katılarak erken teşhis konulan ve gördüğü tedavi sonucu yeniden sağlığına kavuşan kadınlar olduğunu öğrenmek bizlere ne kadar doğru bir iş yapıldığını gösteriyor. Konak Belediyesi olarak toplumcu belediyecilik anlayışıyla her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kayıtlar semt merkezlerine yapılıyor

Konak Belediyesi’nin organize ettiği kanser taramasından özellikle sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çeken kadınların yararlanması hedefleniyor. Bu amaçla, ücretsiz sağlık taramasına katılım için semt merkezlerine başvuran 30 yaş üstü tüm kadınlar belediyenin sağladığı ücretsiz servislerle tarama için KETEM’e götürülüyor. Konak’ta ikamet eden ve bu hizmetten yararlanmak isteyen tüm kadınlar semt merkezlerine başvurarak kayıt yaptırabilirler.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadınlara ve engelli bireylere yönelik bu projelerle sosyal adaleti ve eşitliği teşvik etmeyi amaçladı. Belediye bünyesinde yürütülen çalışmalar, toplumsal bilinçlenmeyi artırarak Konak’ta herkesin kendini değerli ve desteklenmiş hissetmesini sağladı. Bu projeler, Başkan Mutlu’nun toplumun her kesimine dokunan, kapsayıcı bir belediyecilik anlayışını benimsediğini gösteriyor.