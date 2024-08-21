Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konaklıların yeni gözde buluşma noktası olan Mutluluk Kahvesi’nin Kemeraltı Abacıoğlu Hanı’ndaki şubesini ziyaret etti. Ekonomik fiyatları ve samimi ortamıyla ilgi gören bu mekanda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mutlu, Mutluluk Kahvesi’nin ilçe genelinde daha fazla noktada hizmet vereceğini müjdeledi.

Sosyal yaşamın yeni adresi

İlki Kemeraltı Abacıoğlu Hanı’nda, ikincisi ise Güneşli Mahallesi'ndeki Dr. Saadettin Yağdıran Spor Tesisleri bahçesinde açılan Mutluluk Kahvesi, ekonomik fiyatlarıyla özellikle emekliler için cazip bir mekan haline geldi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu sosyal projenin başarıyla hayata geçmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Emekli dostu mekanlar yaratmak bizim için çok önemli. Mutluluk Kahvesi’nin Konaklılara huzurlu bir ortam sunarak, sosyal hayata katılımlarını artırmayı başarması bizi çok sevindiriyor” dedi.

Daha fazla "Mutluluk Kahvesi"

Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan bu projede, işletme belediye şirketi İZBEL tarafından yürütülüyor. Çayın 5 TL, kahvenin ise 15 TL gibi uygun fiyatlarla sunulduğu Mutluluk Kahvesi’nde zaman geçiren Başkan Mutlu, vatandaşların taleplerini dinledi ve memnuniyetlerini bizzat gözlemledi. Başkan Mutlu, “Mutluluk Kahvesi’nin sayısını günden güne çoğaltarak, bu hizmeti Konak’ın pek çok noktasına yaymayı amaçlıyoruz” diyerek, projenin gelecekte daha da büyüyeceğini belirtti.