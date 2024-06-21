Sadece bir muza tıklayarak oynanan Banana oyunu, Steam platformunda büyük bir başarıya imza attı. Oyun, kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşarak rekor kırmaya devam ediyor.

Banana'nın Yükselişi

23 Nisan'da piyasaya sürülen Banana, kısa süre içinde büyük bir popülerlik kazandı. Özellikle son haftalarda oyuncu sayısı hızla artmaya başladı. 1 Haziran'da yaklaşık 37.000 anlık oyuncuya ulaşan oyun, sadece 15 gün içinde bu rakamı 700.000'in üzerine çıkarmayı başardı.

Oyunun Basit Mekanikleri

Banana oyununun amacı oldukça basit: Sadece bir muza tıklamak ve belirli aralıklarla düşen özel muz kabuklarıyla sayacı artırmak. Bu yılın hitlerinden Palworld ve Helldivers 2 gibi karmaşık oyunlarla kıyaslandığında oldukça basit kalan bu oyun, muhtemelen dilden dile dolaşması ve çok konuşulması sayesinde bu başarıyı elde etti.

Steam'de Kırılan Rekorlar

SteamDB'ye göre, Banana 15 Haziran'da 702.184 oyuncuyla tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ulaşan oyunlar arasında 12. sıraya yerleşti. Bu, PUBG: Battlegrounds, Palworld, Counter-Strike 2 ve daha fazlası gibi büyük çevrimiçi oyunların ardından gelen önemli bir başarı.

Anlık Oyuncu Sayısı

Bu haberi yazdığımız sırada, Banana şu anda 1,107,857 oyuncuya sahip olan Counter-Strike 2'nin ardından 585,224 oyuncu sayısı ile en çok oynanan ikinci oyun konumunda yer alıyor. Oyunun bu başarısı, Steam topluluğunda büyük bir yankı uyandırmış durumda.