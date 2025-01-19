Ülkea Nazillispor’un yeni teknik direktörü Muzaffer Taşkın, ilk maçında Giresunspor’u 4-2 mağlup etti. Takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Muzaffer Taşkın, galibiyet ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ülkea Nazillispor’un daha önce kaptanlığını yapan ve bir dönem Sportif Direktörlük görevinde de bulunan 43 yaşındaki çalıştırıcı, siyah beyazlılardaki teknik adamlık kariyerine galibiyetle başladı.

"Rakibimizi çok iyi bir şekilde analiz ettik"

Giresunspor’un genç ancak çok tehlikeli bir takım olduğunu belirten Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, “Yıllardır bir arada oynayan oyuncular. 1.Lig’den bu yana hep beraberler. Ancak biz rakibimizi çok iyi bir şekilde analiz ettik. Oynadıkları maçlarını izledik. Bu arada maçın hemen başında çalıştığımız yerden şanssız bir şekilde gol yiyerek geri düştük. Oyuncularımız çok çabuk reaksiyon verip geri dönmesini bildiler. Taşkın ve Zahit’in golleri ile öne geçtik. Kaptan Taşkın’ın golü uzun zamandır izlediğim en güzel goller arasındaydı. Kendisini tebrik ediyorum. Benim Nazilli’de tam 7 yılım geçti. Çocuklarım Nazilli’de eğitim gördüler. Ülkea Nazillispor’da Kaptanlık ve sportif direktörlük yaptım. İşte bunun içinde benim göreve başladığım ilk maçımda galibiyetle başlamak çok önemliydi. Bu maç benim için de çok duygusal bir maçtı. Tekrar bu tribünlerin önünde olmak mutluluk verici” dedi.

"Çok daha fazla gol atabilirdik"

Açıklamalarını sürdüren teknik direktör Muzaffer Taşkın, “Kendi sahamızda oynadığımız ve kazandığımız maç çok daha değişik bir skor ile bitebilirdi. Çok daha fazla gol atabilirdik. Oyuncularımız arasındaki bireysel gol atma yarışı bunu engelledi. Bu arada savunmada da sıkıntımız var. Ancak çok çalışarak inşallah bunları da çözeceğiz. Kazandığımız içinde tüm oyuncularımızı kutluyorum. Bizi destekleyene taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.