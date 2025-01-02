TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 9 puanla düşme hattının hemen üstünde yer alan Nazillispor, ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kulüp, teknik direktör değişikliğiyle yeni bir döneme başlıyor. Hakan Fırıloğlu'nun görevine son veren yönetim, eski sportif direktör Muzaffer Taşkın’ı teknik direktör olarak görevlendirdi.

Nazillispor’da teknik direktör değişikliği

Nazillispor, ilk olarak kulüp müdürü Bedri Alabay’la yollarını ayırarak Erol Ercan’ı göreve getirmişti. Şimdi de teknik direktör Hakan Fırıloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim, yerine Muzaffer Taşkın'ı atadı. Taşkın, daha önce Nazillispor’da futbolculuk yapmış ve kulüpte sportif direktörlük görevini yürütmüştü. Taşkın’ın ekibinde ise Görkem Öncü, Mustafa Erol ve Bülent Okkan yer alacak.

Kulübün değişim süreci ve yeni yönetim

Nazilli temsilcisinin kadrosunda yapılan bu değişiklikler, takımın ikinci yarı için daha verimli bir performans sergilemesini amaçlıyor. Takım, Antalya kampına yeni teknik ekibiyle başlayacak. Ayrıca, kulüp CEO’luğu görevine Bülent Özçelik atanırken, İzmirli bir markayla isim sponsorluğu anlaşması da sağlandı.

Nazillispor’un 2024 hedefleri

Sezona Yüksel Yeşilova, Özkan Kılıç, Gürhan Sönmez ve son olarak Hakan Fırıloğlu ile başlayan Nazillispor, teknik direktör değişiklikleriyle 5. kez yeni bir hoca ile yola çıkmış oldu. Yeni yönetimle birlikte takımın hedefi, 2024 yılında ligde kalmayı ve güvenli bir orta sıralama elde etmeyi planlıyor.