Geçen yılın ilk yarısında 12 milyon 381 bin 645 kişinin gezdiği müze ve ören yerleri, bu yıl aynı dönemde yüzde 12 artışla 13 milyon 842 bin 840 kişiye ulaştı. İzmir'deki Efes Ören Yeri, 1 milyon 117 bin 528 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Efes'i, Konya Mevlana Müzesi 1 milyon 102 bin 358, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ise 985 bin 265 kişiyle takip etti. Nevşehir Göreme Ören Yeri 501 bin 206 ziyaretçiyle dördüncü, Nevşehir/Zelve-Paşabağları Ören Yeri 464 bin 101 ziyaretçiyle beşinci sırada bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihine ışık tutan bu toprakların gün ışığına kavuşan miraslarına olan ilginin her geçen gün daha da büyüyor olmasından mutluyuz" dedi.