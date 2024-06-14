Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 turizm sezonu için müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinde önemli düzenlemeler yaptı. Yıl boyunca, turizm sezonunda bazı önemli noktalar, ziyaretçilerini daha geç saatlere kadar ağırlayacak.

Efes Ören Yeri artık gece yarısına kadar, Aspendos, Patara, Side ve Hierapolis gibi diğer önemli ören yerleri ise akşam 11'e kadar ziyarete açık olacak. İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi gece 11'e, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ise akşam 10'a kadar ziyaret edilebilecek.

Akşam saatlerine kadar ziyaret fırsatı

Ayrıca, Perge, Phaselis, Olympos gibi ören yerleri ile Antalya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve diğer birçok müze ziyaret saatleri 21.00'e kadar uzatıldı. Bazı müze ve ören yerleri için ziyaret saatleri ise 19.00 veya 20.00'e kadar genişletildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu düzenlemenin amacının müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerini genişleterek, ziyaretçilere daha fazla hizmet sunmak ve Türkiye'nin zengin kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğu belirtildi.

Bayramda da ziyaretçi kabul edilecek

Ayrıca bayram tatillerinde de düzenleme yapıldı. Normal şartlarda kapalı olan müze ve ören yerleri, Kurban Bayramı'nın birinci günü de ziyarete açık olacak ve bayramın ikinci günü olan pazartesi günü de tüm müze ve ören yerleri ziyaretçilerini kabul edecek.

Yeni ziyaret saatleri düzenlemesi, vatandaşlar ve turistler için Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha uzun süreler boyunca keşfetme fırsatı sunacak. Detaylı bilgilere ulaşmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden bilgi alınabilir.