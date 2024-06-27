Müzede Bir Gece, Bodyguard ve Sopranos gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bill Cobbs, 90 yaşında öldü. Cobbs'un doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kariyeri boyunca Coen Biraderler ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalışan Bill Cobbs, Whitney Houston'ın ikonik filmi "Bodyguard"da Houston'ın canlandırdığı karakterin menajerine hayat vermişti.

Cobbs daha sonra The Hudsucker Proxy, Sunshine State, Air Bud gibi filmlerde de rol aldı.

Cobbs yer aldığı sinema filmlerinin yanı sıra Sopranos, West Wing, Six Feet Under ve Susam Sokağı gibi yapımlarda da yer aldı.