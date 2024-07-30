Kültür ve Turizm Bakanlığı, MüzeKart hizmetiyle ilgili detayları paylaştı. MüzeKart, Türkiye genelindeki 350'den fazla müze ve ören yerini kapsıyor ve kart sahiplerine yılda iki ziyaret hakkı sunuyor.

MüzeKart'ın kapsamı ve avantajları

Kapsamlı ziyaret imkanları

MüzeKart, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve ören yerini kapsıyor. Bu kapsam, Türkiye genelindeki tarihi ve kültürel mirası keşfetmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Yıllık iki ziyaret hakkı

MüzeKart sahipleri, kart geçerlilik süresi boyunca her müzeyi iki kez ziyaret edebilir. Bu uygulama, sanat ve kültür meraklılarının sergileri tekrar tekrar görmelerine olanak tanıyor ve ziyaretlerini daha planlı bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlıyor.

Özel yatırım ve sosyal avantajlar

Sosyal medyada yapılan bilgilendirmelere göre, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler, engelliler ve bir refakatçisi, ayrıca şehit yakını kimlik kartı sahipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor. Bu avantajlar, kültürel mirası daha geniş bir kesime ulaştırmak amacıyla sunuluyor.

MüzeKart satış noktaları

Türkiye genelindeki tüm satış noktalarından 60 TL karşılığında temin edilebilen MüzeKart, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için ekonomik ve erişilebilir bir seçenek oluşturuyor.