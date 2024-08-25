Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzekart uygulamasında önemli bir değişiklik yaptı. Artık kart sahipleri, Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerine yılda yalnızca iki kez ücretsiz giriş hakkına sahip olacak. Üçüncü girişlerde ise ücret ödenecek.

Yeni düzenlemenin detayları

Yeni düzenlemeye göre, Müzekart sahipleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı'na bağlı toplam 350'den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca yalnızca iki kez ziyaret edebilecekler. Bu kısıtlama, özellikle Denizli'de yaşayan vatandaşları etkileyecek; zira Pamukkale gibi turistik noktalarda Müzekart sıklıkla kullanılıyordu. Pamukkale ören yeri giriş ücreti ise şu anda kişi başı 30 Euro olarak belirlenmiş durumda.

Vatandaşların tepkileri

Denizli ve çevresindeki vatandaşlar, getirilen bu sınırlamadan memnun değil. Özellikle misafir ağırlayan ve Pamukkale travertenleri ile Hierapolis antik kentini yıl boyunca sıkça ziyaret edenler, bu yeni düzenlemenin kendilerini olumsuz etkileyeceğini belirtiyorlar. Yıl içinde farklı mevsimlerde bu tarihi ve doğal güzellikleri görmeyi sevenler, artık her ziyaretlerinde ücret ödemek zorunda kalacaklar.

Yeni düzenlemenin etkileri

Bu değişiklik, Müzekart’ın cazibesini azaltabilir ve müze ziyaretlerinin sıklığını etkileyebilir. Özellikle turistik bölgelerde yaşayan ve müze ziyaretlerini düzenli olarak gerçekleştiren vatandaşlar, her ziyaretlerinde ek ücret ödemek durumunda kalacak.