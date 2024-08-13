Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Müzeyyen Senar’ın mirasçıları, İzmir Torbalı’daki bir işletmeye karşı tazminat davası açtı. "Müzeyyen Plus" isimli işletmenin, Senar’ın fotoğraflarını ve ismini izinsiz kullandığı iddia edilen dava, ünlü sanatçının adını koruma altına almak amacıyla mirasçıları tarafından başlatıldı.

Davaya konu olan iddialar

Müzeyyen Senar’ın 9 yıl önce 8 Şubat 2015’te hayata veda etmesinin ardından, ismi ve imajı birçok alanda anılmaya devam etti. Ancak, İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren "Müzeyyen Plus" isimli bir işletmenin, ünlü sanatçının adını ve fotoğraflarını izinsiz bir şekilde kullanması, mirasçıların tepkisine yol açtı.

İddiaya göre, işletmenin iç ve dış duvarları Müzeyyen Senar’a ait fotoğraflarla donatıldı. Bununla da kalmayan işletme, müşterilerine özel olarak tasarlanan "Müzeyyen Plus" isimli bardaklarda rakı servisi yaparak, Senar’ın adını ve imajını ticari amaçlarla kullandı. Bu durum, mirasçıların Müzeyyen Senar’ın ismi ve imajı üzerinden haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle hukuki yollara başvurmasına neden oldu.

Mirasçıların tepkisi ve dava süreci

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, davanın dilekçesinde, işletme sahibi Anıl Hoşken’in, Müzeyyen Senar’ın popülaritesinden faydalanarak, işletmesinde bir "Müzeyyen Senar konsepti" oluşturduğu ve bu konsepti ticari bir politika olarak benimsediği belirtildi. Dava, Müzeyyen Senar’ın isminin izinsiz kullanılmasının yanı sıra, sanatçının anısına saygısızlık yapıldığı iddialarını da içeriyor.

Müzeyyen Senar’ın mirasçıları, bu duruma karşılık olarak sanatçının isminin ve imajının korunması için tazminat talebinde bulundu. Dava, hem mirasçıların haklarının korunması hem de Müzeyyen Senar’ın anısının ticari amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla açıldı.