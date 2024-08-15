Bornova Belediyesi’nin Çamdibi Atatürk Parkı'nda dün düzenlenen etkinlikte Grup Siyah Siyah’ın canlı performansıyla yaz akşamları müzikle buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren grup, Bornovalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserlere yoğun ilgi

21 Ağustos’ta Bando Balkan, 28 Ağustos’ta Grup Balkanot, 4 Eylül’de Ladies 35 Music, Bornova Yaz Dinletileri kapsamında Çamdibi Atatürk Parkı Amfi Tiyatrosu’nda saat 21.00’de sahne alacak. İlk konserin gördüğü yoğun ilginin ardından her Çarşamba düzenlenecek bu konser serisine Bornovalıların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Sanata tam destek

“Müziğin insanları birleştiren evrensel bir dil olduğunu biliyoruz” diyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bu tür etkinliklerle Bornovalılara ücretsiz ve kaliteli eğlence sunuyor, kültür-sanat hayatımızı zenginleştiriyoruz. Hem fiziki yatırımlar hem de kültür ve sanatın geniş kitlelere ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bornova’daki konser serisiyle, yaz akşamlarının müzikle renkleneceği kesin.