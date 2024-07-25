Shark Gitar’ın Kurucu Ortağı Cem Köksal, yenilikçi gitarlarının, geleneksel gitar yapısını bozmadan nasıl geliştirildiğini anlattı. Shark Gitar, sırt çantasında taşınabilecek bir sap, bir gövde ve sayısız pedal seçeneği sunarak, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim vadediyor. 6 devrim niteliğindeki patentle birlikte 5 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda tasarlanan bu gitar, dünyanın seri üretime girecek en gelişmiş elektrogitarı olarak dikkat çekiyor.

Geleneksel özelliklerden ödün vermeden yenilendi

Shark Gitar, patentli metal bileşenleri ve tasarımı sayesinde rahat bir performans sağlıyor. Zengin ve kuvvetli tınısı ile öne çıkan bu modüler gitar, sapı, gövdesi ve manyetikleri değiştirilebiliyor ve üzerine efekt pedalları eklenebiliyor. Cem Köksal, "Kolayca değiştirilebilen bileşenler ve entegre efektlerle maksimum performans ve esneklik sunuyoruz. Geleneksel özelliklerden ödün vermeden devrimsel yenilikler getirdik," dedi.

Kişiselleştirilebilir gitar tasarımı

Shark Gitar, çevrimiçi 3D Gitar Tasarımcısı ile kullanıcıların kişiselleştirilmiş üretim yapmasına olanak tanıyor. Köksal, "Kişi tasarladığı gitarı üç boyutlu olarak inceleyip, her detayını görebilecek. Seyahat dostu ve kompakt tasarım ile gezginler için müthiş bir seçenek sunuyoruz," dedi.

2024 sonbaharında piyasada

Shark Gitar, 2024 sonbaharında anlaşmalı müzik mağazalarında satışa sunulacak. Ayrıca, kullanıcılar sharkguitars.com adresinden Shark 3D Designer aracılığıyla istedikleri gitar bileşenlerini en ince detayına kadar tasarlayıp sipariş verebilecekler. Ocean Environment platformu ile yeni gövde, sap veya manyetik gibi bileşenler daha önce alınan gitarlarla uyumlu olarak kullanılabilecek.