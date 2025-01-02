2000’li yılların ozanı Osman Öztunç şarkılarının 300 tanesi kendisi ve farklı solistler tarafından seslendirilmiştir. Kendi prensiplerine uygun sahneleri tercih eden müziğin usta ismi Osman Öztunç, "Birçok sanatçı dostum sahnelerde eserlerimi okuyor zaten daha çok keyif alıyorum" ifadesinde bulundu. Şöhret yolculuğuna giden yolu kendi tarzı ve tavrına yakışır şekilde “Önemli olan yolun nerede bittiği değil, yolculuğun kendisi zaten” diyerek dile getiren usta müzik adamı her ay bir şarkısını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Yaptığı birçok eserde müziğine edebiyatımızın dilini yerleştiren Osman Öztunç, "Birçok sanatçı şarkılarımı yorumlamak istedi, dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak verdiklerim ya da vermediklerim oldu, ancak sanat dünyasına ilk adımlarını atan, eserleri güzel yorumlayan, heyecanı yüksek sanatçılara eserlerimi okumaları için benden izin istemelerine gerek olmadığını söylemişimdir vurgusunu yaptı. “Aklım Sende Kaldı’’ isimli eseriyle sevenleriyle yeniden buluşan Osman Öztunç, şarkılarının her birinin büyük kitleler tarafından dinleniyor olmasından da mutlu olduğunu dile getirdi. Sessiz ve derinden akan bir su misali müzik dünyasında bir Osman Öztunç gerçeği var.

Muhabir: Mehmet Kemal