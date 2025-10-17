Aydın’ın Efeler ilçesinde, yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyaran 4 bekçiyi bıçakla yaralayan 3 kuzen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın’da bekçilere bıçaklı saldırı

Aydın’ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüksek sesle müzik dinleyen 3 kuzen ile 4 çarşı ve mahalle bekçisi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bekçileri bıçakla yaralayan Utku Özgür Devrim (33), Doğan Akraç (32) ve Yasin Avlayan (32) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyarıya rağmen müziği açtılar

Olay, 15 Ekim saat 03.00 sıralarında Jandarma Sosyal Tesisleri yakınında yaşandı. Bölgede alkol alan 3 kuzen, yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. İzinli günlerinde orada bulunan 4 bekçi, gürültü nedeniyle kuzenleri uyardı. Ancak uyarıya aldırış etmeyen 3 kişi, müziğin sesini daha da açınca tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 3 kuzen, 4 bekçiyi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan bekçiler, kendi imkanlarıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Ancak 3 kuzen, bekçileri hastaneye kadar takip edip, burada da bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliler, Doğu Gazi Bulvarı’nda trafik polislerince durdurularak yakalandı.

3 maganda da tutuklandı

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı 4 bekçi ise tedavilerinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.