Bir okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlik öncesi konuşan okulun sahibi ve müzik eğitmeni Ercan Taşdemir, "Tohum 2" ismini verdikleri konserde öğrencilerinin canlı performanslarını sahnelediğini söyledi.

"Gaziemir'den sanat yükselecek" sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Taşdemir, "Şimdiye kadar binlerce öğrencimizi sanat ve müzikle buluştuk. Onların mutluluğu bizi daha fazla mutlu ediyor. Bu yolda bize destek veren başta velilerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler piyano, gitar, keman, bateri, bale, dans, keman gösterilerini yaptı.