Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Bizim Çocuklar'ı milli takımımızda en güçlü şekilde tebrik ediyoruz. Büyük bir mücadele sergilediler. Melih Demiral'a verilen ceza kabul edilemez. Bu ceza, siyasi bir gölgeyi işaret ediyor.

Avrupalı siyasetçilerin, PKK sembollerine sessiz kalıp Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını fikir özgürlüğü olarak değerlendirmeleri kabul edilemez. Avrupa'daki aşırı sağcılık ve çifte standartlar barışın önündeki engellerdir.

Cumhurbaşkanımızın Şangay ve NATO toplantılarına katılması, Türkiye'nin dünya siyasetine olan etkisini gösteriyor. Gazze'de barışın önündeki en büyük engel Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan bu hükümete karşı net tavır alınmadıkça barış mümkün olmayacak.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkın iradesi önemlidir. Cenevre ve Astana süreçlerini tamamlayıcı olarak görüyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı terörle mücadele içindir. Normalleşme sürecinde, Suriye'nin güvenli hale gelmesi hedefimizdir.

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarını kendi iç mücadelelerini yönetmek için yaptıklarını düşünüyoruz. Erken seçim tartışmalarına dahil değiliz. Önümüzdeki dört yılı milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için değerlendireceğiz."

Emekli maaşlarına zam gelecek mi?

"Emekli maaşlarına zam konusunda çalışmalar devam ediyor. Henüz kesin bir karar verilmedi. Orta Vadeli Programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz".