Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sivas Ulaş’ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin, 6 Şubat depremlerinin enerji transferiyle bağlantılı olabileceğini belirtti.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde 31 Aralık 2024’te saat 23:30’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.41 km derinliğinde kaydedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Uzmanlardan gelecek açıklamaları bekleyen vatandaşlara yönelik değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Ecemiş Fay Zonu’nda gerçekleşen bu depremin, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinden etkilenmiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Görür, büyük depremlerin ardından çevredeki fay hatlarında enerji birikimi ve transferi gerçekleşebileceğini vurgulayarak, bu durumun ilerleyen dönemde daha küçük sarsıntılara neden olabileceğini ifade etti.