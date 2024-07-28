Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim güzel kalpli insanlarım, depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Açıklama tepki çekti

ASAL Araştırma tarafından 26 ilde gerçekleştirilen ve "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunun yöneltildiği ankette, katılımcıların yüzde 64.6'sı en büyük sorunun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu belirtti. Ancak, birçok önemli konunun yer aldığı ankette "deprem" seçeneğinin bulunmaması dikkat çekti ve tepkilere neden oldu.

"Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz"

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, anket sonuçlarına ve bu sonuçların televizyonda tartışılmasına sert eleştirilerde bulundu. Görür, "Halk TV'de Türkiye'nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba. Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var. Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? DEPREM YOK, DEPREM. Daha yakında elli binden fazla suçsuz, günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da her şey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar" dedi.

"Siz bu değilsiniz"

Görür, paylaşımında depremde kaybedilen canların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Benim güzel kalpli insanlarım, depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden DEPREM DİRENÇLİ kentler talep ediniz. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.