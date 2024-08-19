Muş’un Varto ilçesinde dün akşam saat 21.15'te deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 5.2 kilometre olarak açıkladı.

Varto'daki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz” diye yazdı.

Malatya’da da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.02’de merkez üssü Akçadağ olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz. Sevgiyle pic.twitter.com/U1W4iKpkFd — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 18, 2024