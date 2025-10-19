Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin deprem gerçeğini yeniden hatırlattı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin neredeyse tüm illerinde büyük deprem riski bulunduğunu belirten Görür, halkı ve yerel yönetimleri somut adımlar atmaya çağırdı.

“Her ilde büyük deprem riski var”

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin jeolojik yapısına dikkat çekerek, depremlerin yaklaşık 14 milyon yıl önce başladığını ve milyonlarca yıl daha süreceğini ifade etti. Görür, “Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir” dedi.

Uzman isim, deprem tehlikesinin geçici bir olgu olmadığını vurgulayarak, Türkiye’nin coğrafi konumu gereği bu riskle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

“Topyekûn hazırlığa geçilmeli”

Görür, deprem dirençli kentlerin inşası için tüm bileşenlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti:

“Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomi bileşenlerinin tamamı dirençli hale getirilmeli.”

Uzman, bu sürecin 10–15 yıl içinde tamamlanabileceğini, ancak bunun için kararlı ve planlı bir çalışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

“Haydi iş başına, sokağa inin”

Prof. Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: