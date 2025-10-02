İstanbul’da Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolunda gerçekleştiğini belirterek, “Her an büyük bir deprem olabilir. İstanbul’u hazırlayın” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise 6,7 kilometre olarak duyurdu. Deprem Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir’de de hissedildi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolunda meydana geldiğini söyledi.

Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Marmara’da 4,0 (veya 5,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul’u deprem hazırlayın.”