Son birkaç gündür Ege Denizi’nde art arda meydana gelen 4 ve üzeri büyüklüğündeki depremler, bölgedeki vatandaşları korkuttu. AFAD’ın verilerine göre, 1 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi’nde saat 15:51’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ardından 16:29’da 4,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı meydana geldi. 2 Şubat 2025 tarihinde ise bu sarsıntılar devam etti ve saat 10:22’de 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu art arda gerçekleşen depremler, Muğla ve çevresindeki yerleşim yerlerinde endişe yarattı.

Naci Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Görür, bölgedeki sismik hareketliliğin, Helen-Kıbrıs Yayı ile Ege Volkanik Yay Kuşağı üzerindeki devam eden tektonik hareketler nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Helen-Kıbrıs Yayı'nda gerçekleşen dalma-batma süreci, bu bölgede sıkça deprem yaşanmasına yol açıyor. Görür, Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası'nın altına dalması sonucu, üstteki levhanın Ege kısmının gerilmeye devam ettiğini vurguladı. Bu gerilme, 4 büyüklüğünde çok sayıda depremin meydana gelmesine neden oluyor.