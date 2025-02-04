Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, New York’ta gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesiyle takdir topladı. Konser için gittiği New York’ta evsizlere sıcak yemek dağıtarak, hayatın zorluklarıyla mücadele eden insanlara destek oldu. Sultan, sosyal medyada büyük ilgi gören bu hareketiyle, sadece sahnede değil, hayatın içinde de sanatın ve insanların yanında olduğunu vurguladı.

“Sanat hayatın içinde olmalı”

Evsizlere yemek dağıttığı sırada, “Sanat sadece sahnede değil, hayatın içinde de olmalı. Bu insanların hayata tutunmalarına destek olmalıyız” diyerek anlamlı bir mesaj verdi. Nadide Sultan, bu projesiyle yalnızca müziğiyle değil, toplumun farklı kesimlerine gösterdiği ilgiyle de dikkatleri üzerine çekti.



