Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, ‘Konyalım’ şarkısıyla hafızalarda yer edinmiş, aynı zamanda ‘Beyaz Atlım’, ‘Alışkanlık Yaparım’, ‘Yüreğimde Yara Var’ gibi hit şarkılarıyla tanınan bir isim. Sultan, evinin kapılarını ilk kez ‘Evrim Akın’la Ev Gezmesi’ programına açtı.

Yeşil doğada lüks yaşam

Beyaz Atlım şarkıcısının evi, yemyeşil doğanın içinde yer alan lüks bir villa. Ancak şaşırtıcı olan, bu villanın sadece 3 oda 1 salonluk oldukça sade bir düzenle dizayn edilmesi. Salonunun dekorasyonu ise dikkat çekici. Uzun açık kahverengi bir koltuk, şık bir sehpa ve rengarenk kırlentlerle süslenmiş. Koltuğun karşısında eski tarz bir dolap ve televizyon bulunuyor. Pudra tonlarında perdeler, tuğla duvarlar ve aile fotoğrafları, salona sıcak bir hava katıyor.

Evin her köşesi gösterişli

Nadide Sultan, eşi Hakan Bey’in çalışma odasını da gezdirerek, bu odadaki düzeni gözler önüne serdi. Odaya baktığınızda, dolaplar ve bir televizyonun yanı sıra birçok farklı aksesuar ve objeyi görmek mümkün. Ünlü şarkıcının çatı katındaki sade yatak odası ise oldukça ferah ve doğal ışıkla dolu. Odanın her yerinde pencere olması dikkat çekerken, giyinme odası ise göz alıcı. Elbiseler, ayakkabılar ve düzenli bir raf sistemi ile bu oda, Sultan’ın şıklığını yansıtan önemli bir alan.

Bembeyaz ve düzenli mutfak

Evin mutfağı da tertemiz ve oldukça düzenli. Siyah-beyaz dolaplar ve sade bir görünümle tasarlanmış. Nadide Sultan’ın yaşam alanlarındaki bu mükemmel uyum ve düzen, onun zarif ve şık yaşam tarzını gözler önüne seriyor.