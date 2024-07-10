İzmir'de yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Yıldız Öziş, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde ortopedik ameliyat sonrasında beklenmedik bir olayla karşılaştı. Ani mide bulantısı ve ardından şiddetli kusma yaşayan Öziş'in yüzünde, boyununda ve göğüs kafesinde ciddi şişlikler oluştu. Doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde, soluk borusunun nadir görülen bir şekilde yırtıldığı tespit edildi.

"Çok nadir bir vakaydı"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Hastamızın durumu ilk başta yemek borusu ile ilgili bir sorun gibi görünüyordu ancak yapılan tetkiklerde soluk borusunun yırtıldığını belirledik. Bu gerçekten çok nadir bir vakaydı ve acil olarak operasyon kararı aldık." Soluk borusundaki 4 santimetrelik yırtığı başarılı bir şekilde tamir eden ekip, Öziş'in sağlığına kavuşmasını sağladı.

"Ekibimiz hastamız için her şeyi yapmaya hazırdı"

Prof. Dr. Ulutaş, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: "Dünya genelinde sadece 3 benzer vaka literatüre geçmiş durumda. Bu tür durumların tespiti ve tedavisi oldukça zorlayıcı olabilir. Ancak ekibimiz, hastamızın hayatını kurtarmak adına gereken her şeyi yapmaya hazırdı."

"Çok şükür sağlığıma kavuştum"

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Yıldız Öziş, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Operasyon öncesinde büyük bir endişe içindeydim. Şimdi ise çok şükür sağlığıma kavuştum. Hekimlerimin ve hastane ekibimin müthiş çabaları sayesinde bu zorlu süreci atlattım."